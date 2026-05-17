Cosa ha detto Cardinale alla squadra? Allegri: "Ha rinforzato la vicinanza facendo un grosso in bocca al lupo ai ragazzi"
Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, è presente in conferenza stampa al termine di Genoa-Milan, sfida valida per la 37esima giornata di Serie A. Segui le sue dichiarazioni in diretta con il live testuale su MilanNews.it.
Cosa ha detto Cardinale?
"Ha rinforzato la vicinanza della società, ha fatto un grosso in bocca al lupo ai ragazzi. La squadra ha speso tante energie mentali in settimana. Però oggi fisicamente l'ho vista bene, hanno corso tanto. Noi dobbiamo preparare la partita di domenica con molta calma".
Lei è l'unico - e lo dico da genovese - che si merita la Champions...
"La ringrazio, ma non è che la merito io. Se la meritano tutti: dalla proprietà ai giocatori. Mi girano un po' le scatole per il gol subito ingenuamente. Ma bisogna essere fiduciosi. La crescita di chi arriva da un calcio diverso è normale che serva un po' di pazienza".
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