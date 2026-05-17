Cosa ha detto Cardinale alla squadra? Allegri: "Ha rinforzato la vicinanza facendo un grosso in bocca al lupo ai ragazzi"

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Oggi alle 16:36 News di di

Nel post partita di Genoa-Milan, in conferenza stampa,. Allegri ha svelato un retroscena sulla visita di Cardinale.