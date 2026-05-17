Rabiot sul ritiro: "Ci è servito. Eravamo in una bolla"

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Nel post partita di Genoa-Milan Rabiot è intervenuto in conferenza stampa per parlare della prestazione del Ferraris.

Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, è presente in conferenza stampa al termine di Genoa-Milan, sfida valida per la 37esima giornata di Serie A. Segui le sue dichiarazioni in diretta con il live testuale su MilanNews.it.

Vi è servito il ritiro?

"Il ritiro ci è servito. Ci ha permesso di allenarci di più, di fare delle cose che non facevamo di solito, di parlarci fra di noi, portando fiducia a tutti. Non ascoltiamo ciò che si dice fuori. Eravamo in una bolla".

Però non è possibile che non abbiate sentito nulla... Come avete reagito alle voci sulla possibile rivoluzione in società?

"Noi dobbiamo fare il nostro lavoro. Non ci riguarda ciò che succede nella società tra i dirigenti, il proprietario, il direttore sportivo e il mister... Noi dobbiamo fare ciò che ci chiede il mister in campo. Abbiamo la responsabilità di raggiungere l'obiettivo. Poi c'è da dire che tutto ciò fa parte del calcio, quindi noi dobbiamo ascoltare il meno possibile e pensare a giocare".