Letizia: “Cardinale ha fatto rivalutare Furlani. Pensa di aver comprato una fabbrica di pistoni”

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Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale YouTube sulla gestione del Milan: “É bastata un’intervista totalmente farneticante per rimettere al centro dell’attenzione il vero problema del Milan per cui dovrebbero contestare: tutto discende solo da Cardinale, se qualcuno ha pensato diversamente è stato ingenuo o mosso da altri interessi. La contestazione a Furlani almeno a San Siro è stata dura e civile, ma in proporzione alla quota di responsabilità allora per Cardinale non basterebbero le lucine di milioni di milanisti nel mondo ogni giorno, altro che GF OUT. Come vi ho sempre detto, di Furlani rimane una realtà, anche al netto degli errori: è l’unico Milanista di Casa Milan e Milanello. Non Ibra, non Scaroni, non Moncada, non Allegri, tantomeno Cardinale che pensa di aver comprato una fabbrica di pistoni e di gestirla come tale. L’errore principale di Furlani è stato innamorarsi troppo di un ruolo per cui oggettivamente non ha le capacità, cioè quello delle scelte tecniche.

Ha sbagliato troppo, oggettivo. É responsabile di gran parte delle scelte tecniche ed è giusto che ne risponda, ovviamente. Certo che se a prendere tutte le decisioni fosse stato chi ha speso 80 milioni per Jashari e Nkunku, non è che le cose sarebbero migliorate, anzi. E anche sulle richieste dell’allenatore permettetemi qualche perplessità. Non so se Furlani resterà o meno, ma so che é corretto contestarlo con civiltà come CEO, ma senza dimenticare di portare rispetto nel privato per una padre di famiglia di 46 anni, per il resto si vedrà”.