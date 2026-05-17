MN - Ordine: "Adesso mandano via ad Allegri, faranno la squadra Ibra, Furlani e Moncada, prenderanno un altro Fonseca, poi un altro Conceiçao tirando avanti così"

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Franco Ordine, giornalista, ha rilasciato una intervista a MilanNews.it sui temi più delicati del mondo Milan. Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Che futuro i tifosi devono aspettarsi?

"Adesso mandano via ad Allegri, faranno la squadra Ibra, Furlani e Moncada, prenderanno un altro Fonseca, non si acconteneranno e prenderanno un altro Conceiçao tirando avanti così. Perché io dico che la contestazione è stata sbagliata a livello temporale? Perché bisognava farla a gennaio, perché a gennaio avevi l'occasione e la possibilità di puntellare questo gruppo e di ritrovarti con qualche giocatore in più che sarebbe tornato utilissimo".

LE PAROLE DI CARDINALE

Infine, ci dice qualcosa del progetto Nba Europe?

"L'Nba è probabilmente l'unico sport veramente internazionale che proviene dagli Stati Uniti. E come si è visto, i tempi del Dream Team con Michael Jordan, Magic e Larry Bird sono ormai finiti. Lo avete visto alle Olimpiadi, lo avete visto anche nel fatto che molti degli ultimi Mvp dell’Nba provenivano dall’Europa. Quindi l'Europa è davvero diventata una potenza quando si tratta di basket, e c'è un'enorme opportunità di collaborazione tra America ed Europa, che è musica per le mie orecchie. Ma anche qui io ci penso in termini di: “In che modo questo aiuta l'AC Milan?". L'Eurolega esiste da 26 anni, la maggior parte delle squadre non è redditizia. Non è sostenibile. Quindi penso che siano i club di calcio europei a dover collaborare con l'Nba e portare il basket dell'Nba in Europa. Ed è quello che cercherò di fare a Milano. L'obiettivo è continuare a elevare il marchio Milan, offrire opportunità alla tifoseria, continuare a migliorare il nostro profilo finanziario. Quindi fa tutto parte di un ecosistema in cui tutti dovrebbero trarre beneficio gli uni dagli altri".