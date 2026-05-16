Probabile formazione Milan: a Genova convocato Modric. Chance Jashari, fiducia a Nkunku

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Dopo la sconfitta di settimana scorsa contro l'Atalanta il Milan ha finito i bonus a disposizione. Non si può più sbagliare, soprattutto se si vuole centrale l'obiettivo (minimo) di questa stagione: il ritorno in Champions League. Per farlo la formazione di Massimiliano Allegri deve ritrovare fiducia, compattezza e certezze, a partire da domani contro il Genoa, già salvo ma con una motivazione comunque forte, chiudere al meglio la stagione di fronte al proprio pubblico. Due partite, sei punti da conquistare. Non c'è altra strada.

PROBABILE FORMAZIONE GENOA-MILAN

16 Maignan

23 Tomori 46 Gabbia 31 Pavlovic

24 Athekame 19 Fofana 30 Jashari 12 Rabiot 33 Bartesaghi

7 Gimenez 18 Nkunku

A disposizione: 1 Terracciano, 57 Pittarella, 23 Tomori, 27 Odogu, 4 Ricci, 14 Modric, 8 Loftus-Cheek, 11 Pulisic, 9 Fullkrug, 25 Balentien.

Allenatore: Massimiliano Allegri

Indisponibili: Ricci (in forse)

Diffidati: Athekame, Fofana, Modric

Squalificati: Leao, Saelemaekers, Estupinan

In questi giorni di ritiro Allegri ha lavorato tanto con i suoi ragazzi, soprattutto sotto l'aspetto mentale, fondamentale se non addirittura decisivo in queste ultime due curve della stagione. In difesa torna Tomori dopo la squalifica.

A centrocampo il tecnico livornese opta per un cambio rispetto alla sfida contro l'Atalanta, ma è obbligato: al posto di Ricci, per lui una distorsione alla caviglia, c'è Jashari. Clamoroso recupero di Luka Modric, campione infinito, che va in panchina. Oggi si è allenato in gruppo con la mascherina, è a disposizione. Il croato ha fatto il diavolo a quattro per esserci: stona il comportamento dei compagni squalificati che non hanno viaggiato con la squadra. Leao, Saelemaekers ed Estupinan non sono partiti con i compagni alla volta di Genova: in un momento delicato come questo ci si sarebbe aspettato tutt'altro comportamento.

Continuando a parlare di probabile formazione, completano il centrocampo Fofana e Rabiot. Sugli esterni Athekame e Bartesaghi sono scelte obbligate, mentre in attacco spazio alla coppa Gimenez e Nkunku: Allegri ha già detto in conferenza che Fullkrug, Pulisic e Loftus-Cheek potranno dare una grande mano a partita in corso.

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Sozza

Assistenti: Lo Cicero-Cecconi

IV Ufficiale: Marchetti

VAR: Mazzoleni

AVAR: Paganessi

DOVE VEDERE GENOA-MILAN

Data: domenica 17 maggio 2026

Ora: 12.00

Stadio: Luigi Ferraris a Marassi

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision

Web: MilanNews.it