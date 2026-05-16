Tenativo di Flavio Briatore di entrare nel Milan insieme a Galliani e Carnevali
Nuovo scenario attorno al futuro societario del Milan. Stando a quanto riportato dai colleghi di Cronache di Spogliatoio, Flavio Briatore, imprenditore italiano e oggi Exectuive Advisor del ream Alpine in Formula 1, starebbe lavorando per entrare nel club rossonero. Un'operazione ancora tutta da definire, ma che potrebbe coinvolgere anche due figure di peso nel panorama calcistico italiano: Adriano Galliani, storico dirigente del Milan dell'era Berlusconi, e Giovanni Carnevali, attuale amministratore delegato del Sassuolo.
Un intreccio che, se confermato, aprirebbe scenari importanti per il futuro del club, soprattutto in una fase in cui la proprietà rossonera sta valutando possibili cambiamenti nella linea di comando, come confermato anche dallo stesso proprietario Gerry Cardinale.
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