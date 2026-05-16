De Paola sulle parole di Cardinale: "Lascia finalmente trasparire l'aspetto sportivo tornando a parlare di vittoria"

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Durante il consueto appuntamento con Maracanà il direttore Paolo De Paola ha commentato le dichiarazioni del proprietario del Milan Gerry Cardinale.

Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, il direttore Paolo De Paola ha parlato di Milan soffermandosi sulle dichiarazioni di questa mattina dal proprietario Gerry Cardinale e non solo.

Milan, situazione tesa:

"Dalle parole di Cardinale ho inteso che c'è voglia di fare piazza pulita, non so se allenatore compleso. Ha detto che tutti sono delusi, ma che significa? Non ha voluto fare promossi e bocciati, lo capisco, ma con chi ce l'ha? E che decisione sarà da prendere? Fa presagire decisioni drastiche. Ha detto che il Milan deve essere vincente e non lo è ora. E ha fatto menzione del reparto tencico su quello che non è eccellenza. Chi sarà toccato allora lì? L'unica cosa positiva sono i conti, ma è una consolazione. Cardinale lascia trasparire l'aspetto sportivo finalmente e torna a parlare di vittoria almeno".