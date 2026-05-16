Impallomeni: "Se prende la Champions Allegri farebbe il suo, avrebbe raggiunto l'obiettivo"

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Su TMW Radio, Stefano Impallomeni ha analizzato così il momento complicato dei rossoneri, soffermandosi su Massimiliano Allegri

Il momento che sta vivendo il Milan è uno dei più complicati degli ultimi anni. Dopo un inizio promettente, i risultati recenti hanno riportato dubbi e tensioni nell’ambiente rossonero. Le difficoltà non riguardano soltanto la classifica, ma anche il gioco espresso in campo, spesso poco brillante e discontinuo. Molti tifosi criticano la mancanza di continuità della squadra, incapace di mantenere alte prestazioni contro avversari alla portata.

In più c'è il caos dirigenziale e una situazione da rivolvere in vista della prossima stagione. Intanto c'è una qualificazione in Champions League da raggiungere, per evitare nuovi drammi sportivi e cominciare la programmazione della prossima stagione nel migliore dei modi possibili. E' questo l'obiettivo di Massimiliano Allegri in queste ultime due partite che diranno moltissimo.

Stefano Impallomeni, in collegamento su TMW Radio, ha parlato così di Massimiliano Allegri e Antonio Conte, e su chi tra loro due abbia deluso di più: "Non saprei chi scegliere, sono state due annate difficili. Il Napoli ha deluso di più rispetto all'obiettivo che aveva. Se prende la Champions Allegri farebbe il suo, avrebbe raggiunto l'obiettivo. Non gli hanno fatto un mercato come al Napoli. Il Napoli, al di là degli infortuni, doveva fare di più".