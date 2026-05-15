De Carolis sulla corsa Champions: "Il Milan è la squadra che rischia di più"

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Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio durante il programma Maracanà, De Carolis ha parlato di Milan in merito alla corsa Champions.

Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, il giornalista Guido De Carolis ha non solo parlato della bagarre Champions che entrerà nel vivo questo weekend, ma anche della scelta di far giocare le partite delle squadre coinvolte in questa lotta di domenica alle 12.

Sarri ha affermato che non si presenterà al derby di Sabato, in quanto contrariato per l'orario. Che ne pensi?

"Secondo me aveva ragione a non volerci andare, ma in quanto persona intelligente credo che presenzierà. Ribadisco comunque che fosse nel giusto, dato che giocare alle 12:00 è una follia. Chi ha fatto il calendario ha sbagliato in pieno. Ad ogni modo bisogna dire che lui è stato l'unico a prendere posizione contro ciò che è accaduto. Inoltre ha sempre detto che detesta giocare all'ora di pranzo e se fosse per lui giocherebbe solo alle 15:00. Al di là dell'opinione a me piace Sarri, perché è l'unico che ha il coraggio di criticare apertamente il sistema. Non va a discutere la questione sportiva dunque, ma quella politica".

In questa giornata chi rischia di più nella bagarre Champions?

"Vedo favorita la Juventus, mentre il Milan rischia. I rossoneri sulla carta hanno degli impegni abbordabili, ma ha fatto solo quattro punti nelle ultime sei giornate. In più da tempo incassa tanti gol senza riuscire ad essere efficace in attacco".