Ambrosini racconta: “Il giorno prima dell’addio dei senatori andai in un campo a piangere da solo. Capì che era tutto finito”

Ambrosini racconta: “Il giorno prima dell’addio dei senatori andai in un campo a piangere da solo. Capì che era tutto finito”MilanNews.it
© foto di Alberto Lingria/PhotoViews
Ieri alle 23:50News
di Andrea La Manna
Massimi Ambrosini rivela come ha vissuto e cosa ha fatto il giorno prima dell’addio dei senatori nel 2012 e ha spiegato quali erano i sentimenti e le sensazioni che provava.

Durante l'ultima puntata di Elastici, format di Cronache di Spogliatoio, Massimo Ambrosini ha raccontato come ha vissuto la notizia riguardante l'addio al calcio o al Milan dei senatori, Nesta, Zambrotta, Inzaghi, Gattuso e Seedorf nel 2012. Queste le sue parole:

"La giornata precedente all'addio dei miei compagni, il famoso addio a San Siro di Nesta, Rino, Pippo, il senso di solitudine era così forte che andai a piangere in un campo da solo in mezzo a Milanello. Non volevo che mi vedesse nessuno, era un misto di paura, tristezza, disorientamento, e mi ricordo dove andai, cosa feci. Non riuscivo a stare dentro la camera, dovevo andare fuori. Era un insieme quindi non ho pianto per una situazione. Li sancisci che quella roba li è finita".