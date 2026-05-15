Ambrosini racconta: “Il giorno prima dell’addio dei senatori andai in un campo a piangere da solo. Capì che era tutto finito”

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Ieri alle 23:50 News di di

Massimi Ambrosini rivela come ha vissuto e cosa ha fatto il giorno prima dell’addio dei senatori nel 2012 e ha spiegato quali erano i sentimenti e le sensazioni che provava.