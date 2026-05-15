Sabatini si domanda: "Cosa fa Ibrahimovic nel Milan?"

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Nell'ultima puntata del podcast di "Te ne intendi di calcio", si è aperto il dibattito sul Milan e sugli equilibri interni della società.

Nell'ultima puntata del podcast di "Te ne intendi di calcio", si è aperto il dibattito sul Milan e sugli equilibri interni della società, con Sandro Sabatini (che ha parlato anche in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it - CLICCA QUI) che in modo particolare si è soffermato sulla figura di Zlatan Ibrahimovic, sempre più ingombrante e fonte di tensioni nella gestione societaria: "Voi ve la prendete con Furlani, c'è un filo conduttore che misteriosamente da essere il giocatore più visibile del mondo, diventa in certi racconti un fantasma, cioé Zlatan Ibrahimovic. Cosa fa Ibrahimovic nel Milan?".

Di questo discorso ne ha parlato anche Franco Ordine: "Ibra è sparito dalla circolazione quando faceva 42 punti nel girone d'andata e improvvisamente ricompare quando ne fa 25 nel girone di ritorno. Così non è normale, così non si conduce".