DJ Ringo preoccupato: “Mi spaventano tutti questi cambiamenti senza trovare una collocazione giusta. Serve tranquillità”

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DJ Ringo si dichiara preoccupato per i prossimi cambiamenti a livello societario e non solo perché il Milan da troppo tempo non lavora in un ambiente tranquillo e non trova una collocazione giusta.

Nel canale YouTube del collega Andrea Longoni, Milan Hello, il famoso DJ nonché gran tifoso rossonero Ringo è stato ospite e protagonista di un'intervista. Di seguito un estratto delle sue parole.

"Mi spaventano tutti questi cambiamenti e che il Milan non trovi una collocazione giusta, una collocazione di tranquillità dove i giocatori possono arrivare, stare bene, allenarsi bene. Non mi interessa l'allenatore, basta che ci sia un allenatore all'altezza. Cioè, tutti i progetti, una radio, la tua redazione, han bisogno di tranquillità e di non sentirsi in affanno per lavorare e cercare la via che renda di più a questo progetto. Se sei in affanno per svariati motivi, non trovi i risultati, ma questo può essere per una band che va in studio e non riesce a scrivere una canzone perché ci sono degli attriti, c'è del nervosismo Cioè il fatto è che molti dicono "Allegri vuol rimanere l'anno prossimo", poi leggo che lui e Ibra non si possono vedere. Già qua vedi che ci sono delle incongruenze".