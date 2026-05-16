Garbo avvisa: “Milan rischia più di tutte di rimanere fuori dalla Champions”
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Daniele Garbo ha analizzato il percorso delle squadre coinvolte nella corsa Champions e ha espresso un parere su chi secondo lui rischia di meno e rischia di più di rimanere fuori dalla prossima Champions League.
Intervenuto a TMW Radio, Daniele Garbo ha analizzato la corsa Champions League e ha espresso un parere sulla squadra che rischia più delle altre di rimanere fuori dalle prime quattro. Queste le sue parole.
"Quella che rischia di meno è il Napoli, dato che fatico a pensare che possa perdere a Pisa. Chi rischia di più invece è il Milan, che è ha vinto solo una delle ultime sei giornate e che appare in evidente difficoltà. Alla Roma poi potrebbero non bastare sei punti, ma nel frattempo deve provare ad affrontare il derby nel migliore dei modi e sperare".
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