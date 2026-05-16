Serie A: il programma della 37esima giornata di campionato

Serie A: il programma della 37esima giornata di campionatoMilanNews.it
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Oggi alle 07:36News
di Lorenzo De Angelis
Si sta per aprire un turno importantissimo di Serie A Enlive, ovvero il 37esimo. Di seguito il programma completo della giornata.

Vigilia della 37esima giornata di Serie A Enilive, dove tante squadre si giocheranno una fetta importante dei propri obiettivo stagionali, come ad esempio il Milan, che sarà impegnato a Genova contro il Grifone di Daniele De Rossi. Di seguito il programma completo. 

DOMENICA 17 MAGGIO

Juventus-Fiorentina, ore 12.00, Allianz Stadium
Como-Parma, ore 12.00, Stadio Sinigaglia
GENOA-MILAN, ORE 12.00, STADIO LUIGI FERRARIS
Pisa-Napoli, ore 12.00, Cetilar Arena
Roma-Lazio, ore 12.00, Stadio Olimpico
Inter-Verona, ore 15.00, Stadio San Siro
Atalanta-Bologna, ore 18.00, Gewiss Stadium
Sassuolo-Lecce, ore 20.45, Mapei Stadium
Udinese-Cremonese, ore 20.45, BluEnergy Stadium
Cagliari-Torino, ore 20.45, Unipol Domus Arena