Serie A, diffidati e squalificati della 37a giornata: tanti milanisti

Oggi alle 07:12News
di Lorenzo De Angelis
Il Milan approccia alla prossima giornata di Serie A, la 37esima, con tanti giocatori diffidati quanto squalificati, ovvero tre.

Terminata la 36a giornata di Serie A, i riflettori passano subito alla prossima, la penultima, sempre più fondamentale per capire quali squadre parteciperanno alla prossima Champions League, chi all'Europa League e chi retrocederà. Di seguito la lista dei diffidati e degli squalificati per la prossima giornata

ATALANTA
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI:
De Ketelaere, Djimsiti, Hien, Krstovic

BOLOGNA
SQUALIFICATI:  Nessuno
DIFFIDATI: Cambiaghi, Lucumi, Ravaglia

CAGLIARI
SQUALIFICATI: Zé Pedro - 1 giornata - Salta Torino (37ª)
DIFFIDATI: Adopo, Borrelli, Gaetano

COMO
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI: Addai, Da Cunha, Ramon

CREMONESE
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI: Luperto, Maleh, Vardy

FIORENTINA
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI: Kean

GENOA
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI: Marcandalli, Vitinha

INTER
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI: Akanji, Mkhitaryan

JUVENTUS
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI: Bremer, Kelly, Locatelli

LAZIO
SQUALIFICATI: Romagnoli - 1 giornata - Salta Roma (37ª)
DIFFIDATI: Pedro, Tavares, Taylor

LECCE
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI: Pierotti

MILAN
SQUALIFICATI: Estupinan - 1 giornata - Salta Genoa (37ª) - Leao - 1 giornata - Salta Genoa (37ª) - Saelemaekers - 1 giornata - Salta Genoa (37ª)
DIFFIDATI: Athekame, Fofana, Modric

NAPOLI
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI: Politano

PARMA
SQUALIFICATI: Britschgi - 1 giornata - Salta Como (37ª)
DIFFIDATI: Nicolussi Caviglia

PISA
SQUALIFICATI:
Bozhinov - 1 giornata - Salta Napoli (37ª) Loyola - In attesa del Giudice Sportivo - Salta Napoli  (37ª)
DIFFIDATI: Canestrelli, Caracciolo, Touré, Vural

ROMA
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI: Mancini

SASSUOLO
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI: Laurienté, Muric, Volpato

TORINO
SQUALIFICATI: Gineitis - 1 giornata - Salta Cagliari (37ª)
DIFFIDATI: Aboukhlal, Lazaro, Maripan

UDINESE
SQUALIFICATI:Ehizibue - 1 giornata - Salta Cremonese (37ª)
DIFFIDATI: Kamara, Kristensen

VERONA
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI: Akpa Akpro, Al-Musrati, Gagliardini, Nelsson, Orban