Google "Fonti preferite", aggiungi subito MilanNews e personalizza le tue notizie
Google ha introdotto una nuova funzione destinata a cambiare il modo in cui leggiamo le notizie: si chiama "Fonti preferite" e permette di scegliere direttamente quali siti far comparire più spesso nei risultati.
Una novità semplice, ma molto utile, soprattutto per chi vuole restare sempre aggiornato sul Milan con MilanNews.it
Aggiungi MilanNews in un clic
Puoi farlo subito da qui
https://www.google.com/preferences/source?q=milannews.com
Una volta aperto il link spunta la casella!
Fatto: da questo momento MilanNews entrerà tra le tue fonti preferite.
Cosa cambia
Attivando questa funzione: vedrai più notizie di MilanNews nella sezione Notizie principali e nella sezione dedicata chiamata “Dalle tue fonti”.
Continuerai comunque a ricevere una panoramica completa anche da altri siti.
In pratica, Google darà priorità alle fonti che hai scelto tu.
Una nuova esperienza di lettura, più tua!
Aggiungi ora MilanNews e assicurati di vedere sempre le notizie rossonere che contano davvero.
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