Genoa-Milan, partita fondamentale: ecco come sono andate le ultime volte al Marassi

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Questo weekend il Milan affronterà il Genoa al Marassi per la 37a giornata di Serie A. Di seguito gli ultimi precedenti tra le due squadre.

Questo weekend, o al più tardi lunedì sera, il Milan sarà ospite del Genoa per la gara che varrà la 37a giornata di serie A. Un match fondamentale per Allegri e i suoi che dovranno mettere da parte tutte le critiche e le voci uscite in queste ultime ore per provare a tutti i costi a conquistare i tre punti, per avere il destino nelle proprie mani nell'ultima partita contro il Cagliari per quanto riguarda la qualificazione alla prossima Champions League. Di seguito gli ultimi precedenti tra il grifone e i rossoneri allo stadio Marassi.

GENOA-MILAN, I PRECEDENTI

07/12/2014 Genoa-Milan 1-0

27/09/2015 Genoa-Milan 1-0

25/10/2016 Genoa-Milan 3-0

11/03/2018 Genoa-Milan 0-1

21/01/2019 Genoa-Milan 0-2

05/10/2019 Genoa-Milan 1-2

16/12/2020 Genoa-Milan 2-2

01/12/2021 Genoa-Milan 0-3

07/10/2023 Genoa-Milan 0-1

05/05/2025 Genoa-Milan 1-2

Gol fatti: 12 - Gol subiti: 9

Vittorie: 6 - Pareggi: 1 - Sconfitte: 3