Matri sul Milan: "Non mi aspettavo un simile calo. Infortuni e flessione mentale hanno inciso molto"

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Intervistato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, Alessandro Matri ha parlato della corsa alla Champions che entrerà nel vivo in queste ultime due giornate di campionato, con il Milan chiamato a dare una risposta per evitare di mancare l'obiettivo sul più bello. Di seguito alcuni estratti della sua intervista.

L ’esperienza di Allegri in panchina darà una mano, anche se nelle ultime otto giornate le sconfitte sono state cinque?

"Allegri mi ha allenato al Cagliari, al Milan e alla Juventus. Lo conosco bene e gli devo molto. Visto il rendimento che la squadra ha avuto fino alla vittoria del derby, non mi aspettavo un simile calo: si stava giocando uno scudetto insperato perché non era tra le favorite a inizio stagione. Una flessione ci stava, ma non me l’aspettavo così marcata negli ultimi due mesi".

Cosa ha causato questo calo?

"Un insieme di tanti fattori, altrimenti la frenata non sarebbe stata così improvvisa. Gli infortuni e la flessione mentale dei singoli hanno inciso, ma poi bisogna essere dentro alla squadra per capire i reali motivi".