Adani sullo scollamento tra il Milan e il suo popolo: "Tutto nasce dalle prestazioni in campo. Questa squadra non trasmesse emozioni"

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Daniele Adani ha analizzato il delicato momento, dentro il campo e fuori, che sta vivendo il Milan sulle colonne del Corriere della Sera.

Nel corso del consueto appuntamento con il suo commento per Il Corriere della Sera, l'ex calciatore, oggi commentatore ed opinionista sportivo, Daniele Adani, ha analizzato il delicato momento, dentro e fuori dal campo, del Milan, che ha perso il proprio DNA per via di un calcio senz'anima:

"Il calcio è emozione, magia, sentimento, senso di appartenenza, cultrua, oggil il potente scollamento tra il Milan e il suo popolo, che nell'ultima gara è esploso in tutta la sua delusione, nasce proprio dalla percezione di un club che non fa più vibrare il cuore, produce amarezza e addirittura provoca segnali di disaffezione e disinteresse. Tutto nasce dalle prestazioni in campo. In quei 90 minuti di partita, attesi una settimana, i rossoneri non regalano più nulla. Il Milan non trasmette passione perché gioca un calcio a 110 battiti, come in un riscaldamento che dura tutto il tempo. A quel ritmo non si pressa, non si attacca, non si contrasta, non ci si sovrappone, non si alza il livello delle giocate. E se non si vive il calcio con passione, non può esistere il coraggio, e quindi non arrivano le giocate di qualità, non Si vede la voglia di riconquistare la palla nel pressing. Sono poi solo i nervi, senza lucidità alcuna, che ti portano a quelle reazioni nei finali di gara che la squadra di Max Allegri ha mostrato anche nell'ultima partita persa con l'Atalanta in casa. Solo l'ultima tappa di un tour di sconfitte e brutte prestazioni dove si è visto un calcio senz anima [...]".