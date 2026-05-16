Dzeko tifa Roma: "Mi auguro che il nostro capitano De Rossi possa fermare il Milan"

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Edin Dzeko, ex attaccante della Roma, ha parlato delle possibilità che i giallorossi riescano a qualificarsi per la Champions League

La stagione di Edin Dzeko, attaccante bosniaco classe 1986, è stata simile a una montagna russa. È cominciata alla Fiorentina, dove avrebbe dovuto essere uno dei leader d'esperienza: ma l'avventura è naufragata dopo sei mesi con i Viola in serissima difficoltà. Il 40enne a gennaio è stato ceduto in Bundesliga 2 allo Schalke 04 che ha contribuito a riportare in massima serie con le sue reti. In mezzo anche la soddisfazione della qualificazione ai Mondiali a danno dell'Italia, negli spareggi.

Dzeko è stato intervistato dal Corriere della Sera e ha parlato anche della Roma, concorrente del Milan per un posto Champions League. QUeste le sue dichiarazioni in merito: "Roma in Champions? Me lo auguro tanto. Devono vincere il derby e poi spero che il nostro capitano Daniele (De Rossi, ndr) possa fermare il Milan. Sicuramente il Genoa darà tutto, sono sicuro che lui sia molto carico. Alajbegovic? Parliamo di un giocatore di diciotto anni, un ragazzino, che nei playoff Mondiali, contro di voi e contro il Galles, ha tirato due rigori pesantissimi. Ha qualità e personalità. Ha un grande futuro, deve tenere i piedi per terra e fare la scelta giusta che significa andare dove può giocare con continuità".