Liberali si racconta: “Via dal Milan? Zero rimpianti. Dell’esordio ricordo il Coro della Curva Sud”

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L’ex gioiellino del Milan Mattia Liberali, in forza attualmente al Catanzaro dove si sta giocando i play-off da protagonista, ha rilasciato un’intervista a Sportweek dove ha parlato del suo addio al Milan e del suo esordio.

Mattia Liberali, giovane talento del Catanzaro ed ex rossonero, ha rilasciato un'intervista a Sportweek, il settimanale il allegato alla Gazzetta del sabato, dove ha parlato della sua carriera al Milan e dell'addio ai rossoneri. Queste le sue parole:

"Mi dicevano che ero troppo piccolo, se fossi 190 centimetri e corressi da matti potrei giocare ovunque. Ma se sei più grosso, non significa per forza che sei più forte. Che choc giocare con Manchester City e Real Madrid. Dell'esordio in A ricordo il coro della Curva Sud. L'addio al Milan? Zero rimpianti".