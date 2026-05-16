Liberali si racconta: “Via dal Milan? Zero rimpianti. Dell’esordio ricordo il Coro della Curva Sud”
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L’ex gioiellino del Milan Mattia Liberali, in forza attualmente al Catanzaro dove si sta giocando i play-off da protagonista, ha rilasciato un’intervista a Sportweek dove ha parlato del suo addio al Milan e del suo esordio.
Mattia Liberali, giovane talento del Catanzaro ed ex rossonero, ha rilasciato un'intervista a Sportweek, il settimanale il allegato alla Gazzetta del sabato, dove ha parlato della sua carriera al Milan e dell'addio ai rossoneri. Queste le sue parole:
"Mi dicevano che ero troppo piccolo, se fossi 190 centimetri e corressi da matti potrei giocare ovunque. Ma se sei più grosso, non significa per forza che sei più forte. Che choc giocare con Manchester City e Real Madrid. Dell'esordio in A ricordo il coro della Curva Sud. L'addio al Milan? Zero rimpianti".
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