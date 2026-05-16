DJ Ringo: “Contestazione? Maldini andava difeso dal primo giorno che l’hanno attaccato Furlani e la sua banda”

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Dj Ringo ha parlato della contestazione della Curva Sud e del fatto che secondo lui sarebbe dovuta iniziare prima, fin da quando Furlani ha iniziato ad attaccare Paolo Maldini.

Nel canale YouTube del collega Andrea Longoni, Milan Hello, il famoso DJ nonché gran tifoso rossonero Ringo è stato ospite e protagonista di un'intervista. Di seguito un estratto delle sue parole.

"Contestazione tardiva, molto tardiva. Paolo andava difeso quando l'hanno attaccato all'inizio Furlani e la sua banda e la curva dova dire qualcosa prima, perché dovevamo immaginare che cadevamo nell'oblio. Poi quando gli han toccato la storia biglietti, curva, giustamente si sono incazzati, benvenga. Ma ripeto, è una società che ragiona all'americana, che ha idee diverse dalle nostre, dalle mie, della curva, e questo è e questo dobbiamo accettare perché i padroni sono loro".