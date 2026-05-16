Verso Genoa-Milan: Ricci verso la conferma, Nkunku-Gimenez in avanti
Dopo la sconfitta di settimana scorsa contro l'Atalanta il Milan ha finito i bonus a disposizione. Non si può più sbagliare, soprattutto se si vuole centrale l'obiettivo (minimo) di questa stagione: il ritorno in Champions League. Per farlo la formazione di Massimiliano Allegri deve ritrovare fiducia, compattezza e certezze, a partire da domani contro il Genoa, già salvo ma con una motivazione comunque forte, chiudere al meglio la stagione difronte al proprio pubblico.
PROBABILE FORMAZIONE
16 Maignan
5 De Winter 46 Gabbia 31 Pavlovic
24 Athekame 8 Loftus-Cheek 4 Ricci 12 Rabiot 33 Bartesaghi
7 Gimenez 18 Nkunku
A disposizione: 1 Terracciano, 57 Pittarella, 27 Odogu, 30 Jashari, 8 Loftus-Cheek, 11 Pulisic, 9 Fullkrug.
Allenatore: Massimiliano Allegri
Indisponibili: Modric
Diffidati: Athekame, Fofana, Modric
Squalificati: Leao, Saelemaekers, Estupinan
In questi giorni di ritiro Allegri ha lavorato tanto con i suoi ragazzi, soprattutto sotto l'aspetto mentale, fondamentale se non addirittura decisivo in queste ultime due curve della stagione. In difesa confermato De Winter al posto Tomori. A centrocampo il tecnico livornese opta per un cambio rispetto alla sfida contro l'Atalanta, con la conferma di Ricci in mezzo al fianco con Fofana al posto di Loftus-Cheek. Sulle fasce Athekame e il recuperato Bartesaghi, mentre in attacco Allegri si affiderà alla coppia Nkunku-Gimenez, con Pulisic recuperato, ma in panchina.
LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Sozza
Assistenti: Lo Cicero-Cecconi
IV Ufficiale: Marchetti
VAR: Mazzoleni
AVAR: Paganessi
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan