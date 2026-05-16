Tare verso l'ultima trasferta in rossonero: il Milan ora deve premiare il lavoro fatto
MilanNews.it
Quella di Genova sarà con ogni probabilità l'ultima trasferta di Tare da direttore sportivo del Milan. A fine anno sarà addio.
Al fianco di Allegi e della squadra, anche a Genova contro il Grifone, ci sarà ancora Igli Tare, quasi sicuramente alla sua ultima trasferta da direttore sportivo del Milan. I suoi acquisti più pesanti, soprattutto Jashari e Nknuku, non hanno dato finora le rispete attese, ma per costruire una squadra serve del tempo con errori annessi.
L'ex Lazio è arrivato a fine maggio e si è subito trovato davanti un mercato enorme da gestire, tra entrate, uscite, poco tempo e troppe interferenze. L'obiettivo però è ancora lì, a due curve dal traguardo, ed ora tocca alla squadra premiare il lavoto di Allegri e Tare.
Pubblicità
News
Ambrosini difende Tare: "È il più indicato ad essere sacrificato ma ha colpe inferiori rispetto a tutti gli altri"
DJ Ringo: “Contestazione? Maldini andava difeso dal primo giorno che l’hanno attaccato Furlani e la sua banda”
Adani sullo scollamento tra il Milan e il suo popolo: "Tutto nasce dalle prestazioni in campo. Questa squadra non trasmesse emozioni"
Le più lette
2 Odine: "Ibra è sparito quando Allegri faceva 42 punti nel girone d'andata ed è ricomparso quando ne ha fatti 25. Così non si fa"
4 De Paola sulle parole di Cardinale: "Lascia finalmente trasparire l'aspetto sportivo tornando a parlare di vittoria"
12/05 Giovanni Malagò ufficializza la candidatura alla presidenza Figc con il sostegno di Lega Serie B e associazioni sportive
Primo Piano
Luca SerafiniIncontro con Maldini. Ratti, scarafaggi e clandestini sulla barca tra mozzi e ammutinati. Prima con i coltellini, poi con il piccone: distrutte storia, appartenenza, passione, ambizione
Franco Ordine Unità, unità: svegliarsi prima no? Gelo di Ibra e assenza di Moncada. Il Tar oggi vale, con Bologna-Milan no
ESCLUSIVA MN - Bonfanti: "Milan, dirigenza divisa e gioco di Allegri noioso. Gila? Senza Champions..."
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com