Tare verso l'ultima trasferta in rossonero: il Milan ora deve premiare il lavoro fatto

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Quella di Genova sarà con ogni probabilità l'ultima trasferta di Tare da direttore sportivo del Milan. A fine anno sarà addio.

Al fianco di Allegi e della squadra, anche a Genova contro il Grifone, ci sarà ancora Igli Tare, quasi sicuramente alla sua ultima trasferta da direttore sportivo del Milan. I suoi acquisti più pesanti, soprattutto Jashari e Nknuku, non hanno dato finora le rispete attese, ma per costruire una squadra serve del tempo con errori annessi.

L'ex Lazio è arrivato a fine maggio e si è subito trovato davanti un mercato enorme da gestire, tra entrate, uscite, poco tempo e troppe interferenze. L'obiettivo però è ancora lì, a due curve dal traguardo, ed ora tocca alla squadra premiare il lavoto di Allegri e Tare.