Primavera, Milan-Torino (1-1): finisce 1-1 tra Milan e Torino al Vismara
Finisce 1-1 il match tra Milan e Torino al centro Vismara. Primo tempo con gli ospiti che giocano meglio nel primo tempo ed infatti passano meritatamente in vantaggio. Nella ripresa i rossoneri salgono di livello, sbagliano un rigore con Scotti, prendono una traversa con Ibrahimovic e, dopo diversi tentativi, trova il pareggio al minuto 88 con Perina. Finisce qui il campionato dei ragazzi rossoneri con 49 punti in classifica. Grazie di essere stati con noi!
90+5' Triplice fischio al Vismara, è 1-1 tra Milan e Torino
90' Concessi 5 minuti di recupero
88' GOOOOOLLLLL DELLL MILAAANNNNN!!!! Dagli sviluppi di un calcio d'angolo, a soli due minuti dalla fine più recupero, il numero 72 Perina insacca di testa. È 1-1 al Vismara
82' Doppio cambio Torino: entrano i numeri 66 e 11 Gatto e Zeppieri, al posto del numero 21 Conzato e del numero 9 Gabellini
79' Occasionissima per i rossoneri!! Il neo entrato Zaramella si divora un gol sulla respinta del tiro di Borsani con il portiere a terra.
77' Altra occasione Milan! Entrato bene Domnitei che si rende pericoloso per la seconda volta con un tiro di poco a lato
74' Cambio Milan: entrano i numeri 79 Cisse e 72 Perina al posto di Ibrahimovic e di Plazzotta
73' Occasione Milan! Bellissima palla dentro di Scotti per Domnitei che pere centimetri non riesce ad agganciare da solo davanti al portiere
68' Cambio Torino: entra il numero 97 Luongo al posto del numero 76 Joao
65' Occasione Milan!! Azione manovrata dei rossoneri che termina con una bella girata del neo entrato Domnitei che però si spegne lontano dal palo
62' Doppio cambio per il Milan: escono i numeri 3 Tartaglia ed il numero 70 Petrone ed entrano il numero 27 Zaramella ed il numero 9 Domnitei
56' TRAVERSA MILAN!! Dagli sviluppi di un calcio d'angolo Ibrahimovic riceve palla e fa partire un gran tiro sul primo palo che finisce sulla traversa. Sfortunato adesso il Milan
55' RIGORE SBAGLIATO DAL MILAN. Rigore procuratosi da Borsani dopo un'incursione in area: sul dischetto si presenta il capitano Pippo Scotti che incorcia a mezza altezza ma il portiere granata Santer sforna una grandissima parata. Si rimane sullo 0-1.
52' Occasione Milan! Bel contropiede dei ragazzi di Renna iniziato dal numero 8 Mancioppi e concluso con il tiro respinto in calcio d'angolo di Plazzotta
45' Parte il secondo tempo al Vismara: il Milan sostituisce il numero 77 Cullotta ed entra il numero 39 Nolli
45' Finisce il primo tempo al Vismara, ospiti in vantaggio grazie al gol di Sandrucci al 35'
41' Torino ancora pericoloso con Conzato: grande apertura di Joao per il numero 21 che fa partire un bel tiro deviato in angolo da Bouyer
35' GOL DEL TORINO. Punizione in posizione defilata dalla trequarti per gli ospiti: se ne occupa Sandrucci che fa partire un tiro-cross insidioso che beffa il portiere rossonero e si insacca in rete. Ospiti in vantaggio al 35'.
34' Ammonito il mister del Torino Baldini per proteste a seguito di un fallo non fischiato
30' Gol annullato al Torino: dagli sviluppi di un calcio d'angolo gli ospiti segnano il gol del vantaggio con Tonica che però si trovava in posizione di offside
26' Occasione Milan! La prima vera occasione della partita è dei rossoneri: gran cavalcata sulla sinistra di Petrone che pesca in mezzo Borsani che da buona posizione tira alto
23' Prima invenzione di Pippo Scotti che con uno splendido scavetto cerca l'inserimento alle spalle della difesa di Tartaglia che però viene anticipato dal portiere granata
21' Bell'azione in contropiede del Torino dopo un buon recupero palla di Acquah a centrocampo. Palla lunga per Sandrucci che da una zona defilata prova il tiro che finisce sull'esterno della rete
19' Calcio d'angolo per gli ospiti dopo un tiro respinto di Gabellini: respinge bene la difesa del Milan
13' Gran apertura di Ibrahimovic per il capitano Scotti che dalla sinistra prova la conclusione ma finisce lontano dalla porta
11' Punizione laterale per il Torino conquistata dal numero 30 Sandrucci che prova direttamente il tiro in porta che si spegne sopra la traversa
5' Ritmi blandi in questa prima parte di partita, fase di studio per entrambe le squadre
1' Partiti, rotola il pallone al centro Vismara
LE FORMAZIONI UFFICIALI
MILAN - Bouyer, Tartaglia, Ibrahimovic, Mancioppi, Plazzotta, Colombo, Borsani, Cissè, Scotti (c), Petrone, Cullotta. A disp. Catalano, Domnitei, Del Forno, Zaramella, Martini, Nolli, Mercogliano, Perina, Cisse, Avogadro, Colombo. All. Giovanni Renna
TORINO - Santer, Carrascosa, Gabellini, Ferraris, Zaia, Conzato, Kugyela, Sandrucci, Acquah (c), Tonica, Joao. A disp. Cereser, Gaffurini, Perciun, Zeppieri, Ballanti, Perez, Ewurum, Gatto, Lima Olinga, Bonacina, Luongo. All. Francesco Baldini
Buongiorno amici e amiche di MilanNews. Tra pochi minuti scenderà in campo la primavera del Milan che affronterà il Torino per il match valido la 38a ed ultima giornata del campionato Primavera 1. Rossoneri di mister Renna che si trovano al 12° posto in classifica a 48 punti e ospiti che invece occupano la 14° posizione a soli due punti dal Milan. Squadre entrambe salve che vorranno sicuramente chiudere con una vittoria la stagione 2025/2026. Restate con noi per seguire il live testuale della partita!
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