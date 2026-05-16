Nuovo DS Milan, per Sky Cardinale valuta Viktor Bezhani del Tolosa

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Futuro Milan, Cardinale al lavoro per trovare il nuovo DS. Ipotesi Viktor Bezhani, dirigente albanese del Tolosa. Decisione a fine stagione

Periodo di possibili cambiamenti importanti in casa Milan, anche se ci sarà bisogno di attendere fine stagione. Mentre il DS Igli Tare è già fuori, è ancora il bilico il futuro del resto dell'area sportiva del club rossonero. In attesa di capire come si concluderà il campionato, Gerry Cardinale si sta muovendo per individuare gli eventuali nuovi profili del prossimo futuro.

Gianlucadimarzio.com riporta che una delle ipotesi al vaglio per il ruolo di nuovo DS è quella che porta a Viktor Bezhani, attualmente direttore del Tolosa, altro club di RedBird. Il dirigente albanese, nei suoi anni al club francese, si è distinto per il buon lavoro nella valorizzazione e rivendita di talenti come quella di Jaydee Canvot al Crystal Palace per 23 milioni di euro. Prima di ogni decisione definitiva bisognerà aspettare il termine della stagione.