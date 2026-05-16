MN - Ordine: "Quando Allegri dice in conferenza che dobbiamo pensare al bene del Milan e non a quelli personali era proprio un appello all'unità"
Franco Ordine, giornalista, ha rilasciato una intervista a MilanNews.it sui temi più delicati del mondo Milan. Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.
Manca unità...
"Quando il mister diceva in conferenza che dobbiamo pensare al bene del Milan e non a quelli personali era proprio un invito, un appello, all'unità, che adesso è arrivato dalla società soltanto in queste ore. Mi sembra francamente con un ritardo eccessivo".
LE PAROLE DI CARDINALE
Cosa sta succedendo al suo Milan in caduta libera?
“Max e la squadra hanno fatto un ottimo lavoro per quasi tutto il campionato. Siamo stati in testa alla classifica, in corsa per lo scudetto fino alla partita contro la Lazio. E poi nelle ultime cinque partite, stiamo rischiando di gettare al vento la stagione. Sono nel mondo dello sport da tre decenni, so che queste cose succedono, ma questo non ti fa sentire meglio. Ora siamo concentrati nel vincere le ultime due partite. Ma, devo dire, agiamo dentro un contesto non facile: tante polemiche e tante falsità. Francamente sono un po’ deluso”.
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