Modric si è allenato in gruppo! Secondo Sky è a disposizione di Allegri

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A sorpresa Luka Modric oggi ha lavorato in gruppo grazie all'utilizzo di una maschera protettiva. Il croato torna a disposizione di Allegri

Novità dell'ultim'ora molto importante da Milanello: racconta Peppe Di Stefano, in diretta su Sky Sport 24, che Luka Modric oggi si è allenato per la prima volta in gruppo da quando si è operato allo zigomo. Il croato ha lavorato con il resto della squadra indossando una maschera protettiva ed è quindi a disposizione di Allegri, che dovrà decidere come e quanto farlo giocare contro il Genoa, domani alle 12:00.

A breve ci sarà la conferenza stampa del tecnico livornese, che potrebbe dare così qualche informazione in più sulla disponibilità di Modric, assente ormai dagli ultimi minuti di Milan-Juventus, quando si era fratturato lo zigomo dopo uno scontro di gioco sfortunato con Manuel Locatelli.