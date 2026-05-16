Litigio con Ibra? Allegri: "Tutte le energie sono sulla partita di domani"

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Massimiliano Allegri in conferenza stampa ha risposto alla domanda sull'indiscrezione del litigio avuto con Zlatan Ibrahimovic

Tanto rumore nel corso della settimana intorno alla società e alla dirigenza rossonera. Tra le tante indiscrezioni uscite in questi giorni anche quella di un sospetto litigio tra Massimiliano Allegri e Zlatan Ibrahimovic che non si parlerebbero da diverso tempo. Inevitabile la domanda in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Genoa che si giocherà domani alle ore 12, penultima giornata di campionato. La risposta del tecnico rossonero.

Hai litigato con Ibra?

"Sono abituato ad avere sempre un rapporto professionale. E in modo professionale comportarmi con tutti i dirigenti e la proprietà. All'interno delle riunioni, non è solo quest'anno, ci sono sempre stati confronti in cui bisognava essere d'accordo o non d'accordo. Ma oggi bisogna bisogna mettere tutti le proprie energie sulla partita di domani".