Allegri: "All'interno di un'azienda ci sono discussioni, uno vede bianco, uno nero e uno rosso"

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Nella conferenza stampa di vigilia di Genoa-Milan, il tecnico rossonero Massimiliano Allegri ha parlato delle indiscrezioni sul caos societario

Tema centrale della conferenza stampa di Massimiliano Allegri, alla vigilia della penultima giornata di campionato che si giocherà domani a Genova e che mette in palio punti cruciali per la Champions League, sono state le tante polemiche e indiscrezioni della settimana sulla confusione societaria a Casa Milan. Di seguito un estratto delle dichiarazioni del tecnico livornese.

Cosa l'ha portata all'esasperazione? Cos'è che l'ha portata ad esplodere così visto che il fatto più eclatante, la lite con Ibra, è arrivato da lei?

"Il fatto più eclatante è la partita di domani. All'interno di un'azienda ci sono discussioni, uno vede bianco, uno nero e uno rosso. È importante che tutti lavorino nell'interesse dell'azienda. Di discussioni ne ho avute anche di molto peggiori di queste, l'importante è che tutti si lavori in un'unica direzione. La cosa fondamentale è la partita di domani. Dico sempre: le chiacchiere se le porta via il vento. Le biciclette i livornesi. Poi a fine anno, saremo in Champions League o in Europa League? Allora la società farà le sue valutazioni. Domani sicuramente i ragazzi faranno una prestazione ottima, come hanno sempre fatto. Speriamo di fare anche risultato".