Bezhani nuovo ds del Milan? Allegri risponde così: "Non lo conosco. Come ds abbiamo Tare"

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Nel corso della conferenza stampa di vigilia, Massimiliano Allegri ha risposto alla domanda su Viktor Bezhani: candidato come nuovo ds rossonero

Tra le innumerevoli indiscrezioni di questi giorni sul futuro societario del Milan, quella più fresca di tutte è stata riportata nella mattinata di oggi dai colleghi di Sky Sport 24 e riguarda un eventuale interessamento di Gerry Cardinale, proprietario rossonero, per Viktor Bezhani, direttore sportivo del Tolosa, alta squadra controllata da RedBird. Anche lui albanese, può essere uno dei candidati per sostituire Igli Tare, la cui esperienza al Milan sembra essere giunta ai titoli di coda dopo solo un anno. La domanda è stata posta a Massimiliano Allegri in conferenza stampa, alla vigilia della sfida cruciale in casa del Genoa.

Conosce Viktor Bezhani?

"No. Anche perché come DS abbiamo Tare. Ha fatto un buon lavoro, ci sono entrato subito in sintonia. È una persona seria e professionalmente molto preparata. Tutti questi attacchi che gli vengono fatti... Quando si arriva a fine stagione le responsabilità sono di tutti".