Allegri: "Modric domani viene con noi. Distorsione per Ricci: vediamo domattina"
Commovente: questa l'unica parola per descrivere Luka Modric che, dopo essersi fratturato lo zigomo, a 40 anni d'età e con l'ultimo Mondiale della carriera all'orizzonte, ha fatto di tutto per recuperare e ci sarà domani contro il Genoa oltre che nell'ultima gara con il Cagliari. Un esempio che vale più di mille parole. Il croato giocherà con maschera protettiva e anche Massimiliano Allegri in conferenza stampa ha confermato la presenza del suo fuoriclasse in mezzo al campo.
Gioca Modric domani?
"Una notizia positiva è che a disposizione: ha provato la maschera e si è allenato con la squadra. Domani viene con noi. Ricci stamattina ha avuto una distorsione alla caviglia. Gli altri stanno tutto bene".
Ricci quindi non è disponibile?
"Ricci viene con noi, vediamo domattina come sta".
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