Allegri: "Non è mai mancato l'impegno professionale in ogni allenamento e in ogni partita"

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Nella conferenza di vigilia di Genoa-Milan, il tecnico rossonero Massimiliano Allegri ha difeso la professionalità dei suoi calciatori

Domani a pranzo il Milan si gioca la stagione: i rossoneri non possono più sbagliare, lo hanno già fatto troppo nelle scorse settimane. Il Diavolo alle ore 12, in contemporanea con tutte le altre squadre coinvolte nella corsa Champions League, affronterà il Genoa fuori casa: serve una vittoria al Ferraris e poi una vittoria all'ultima in casa contro il Cagliari per avere la certezza della qualificazione all'Europa che conta senza dover confidare in inciampi altrui. Massimiliano Allegri, in conferenza stampa, ha difeso la professionalità dei suoi giocatori.

Un tifoso del Milan come può essere fiducioso per domani?

"Bisogna essere fiduciosi a presicndere per la professionalità dei ragazzi e di tutti quelli che lavorano a Milanello. Avremmo sbagliato nell'ultimo mese e mezzo ma non è mai mancato l'impegno professionale in ogni allenamento e in ogni partita. Abbiamo lavorato per fare una bella prestazione domani e arrivare ad un buon risultato, ma non sarà facile".