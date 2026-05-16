Allegri: "Con Cardinale ho parlato recentemente: gli ho dato il mio punto di vista"

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Massimiliano Allegri ha commentato in conferenza stampa le parole che il proprietario rossonero Gerry Cardinale ha speso nei suoi confronti

Nel corso dell'intervista che venerdì mattina il proprietario rossonero Gerry Cardinale ha rilasciato ai colleghi di Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera, il numero uno di RedBird ha citato varie volte anche la figura di Massimiliano Allegri, la cui posizione in vista del futuro rimane incerta così come quella di tutti i dirigenti che popolano quotidianamente Casa Milan. Il manager americano ha speso belle parole per il tecnico livornese che le ha commentate in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Genova.

Sulle parole di Cardinale:

"Le parole di Cardinale mi hanno fatto solo piacere, con lui avevo parlato recentemente e gli avevo dato il mio punto di vista sull'annata e sul futuro del Milan, che è la cosa che interessa a tutti".