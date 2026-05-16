Impallomeni sulla corsa Champions: “Milan più in difficoltà di tutte, Roma e Juve con incognita calendario”

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Stefano Impallomeni ha analizzato la corsa Champions in queste due ultime partite e ha dichiarato quale squadra secondo lui rischia di più di rimanere fuori dalle prime quattro.

Stefano Impallomeni, intervenuto a TMW Radio, si è espresso in merito alla corsa Champions e individuando la squadra che secondo lui alla fine rischia di rimanere fuori. Queste le sue parole:

"La squadra più in difficoltà, anche per via delle ultime notizie che sono uscite, è il Milan. È obbligato a vincere due partite ed è quella che rischia di più. La Roma invece ha l'incognita derby, che è sempre una partita a sé. La Juventus infine ha la Fiorentina in una sfida sentitissima, senza dimenticare che all'ultima giornata i bianconeri avranno proprio la stracittadina con il Torino".