MN - Modric nuovamente disponibile: il retroscena della mascherina e il parere dello staff medico

vedi letture

Modric ha fatto di tutto per tornare ad aiutare squadra e compagni. Il nostro retroscena tra la mascherina e i confronti con lo staff medico

La notizia di giornata è sicuramente l'inatteso recupero di Luka Modric. Il croato, che contro la Juventus aveva rimediato una frattura complessa pluriframmentaria allo zigomo sinistro per cui era stato necessario un intervento chirurgico: era il 27 aprile, poco meno di tre settimane fa. L'ex Real, che va verso i 41 anni a settembre, si era sentito dire dallo staff medico che difficilmente sarebbe riuscito a tornare a giocare con il Milan in questo finale di stagione, mentre per il Mondiale con la Croazia non ci sarebbero stati particolari problemi.

Lo staff medico rossonero è stato, giustamente, sempre molto cauto e prudente: l'obiettivo era che il giocatore fosse sicuro e che non prendesse rischi inutili e pericolosi. Apprende la redazione di MilanNews.it che stamattina c'è stato il "cambio" di direzione. Nei giorni scorsi Modric aveva avuto un controllo medico che aveva dato l'ok all'utilizzo della mascherina e al ritorno degli allenamenti in gruppo a partire dalla prossima settimana. Non è stato possibile fabbricarla prima perché il volto del croato era molto gonfio e non era meccanicamente possibile indossare la protezione.

Questa mattina invece Luka l'ha indossata e si è sentito subito sicuro, confortevole e pienamente a suo agio: sensazioni che poi sono state confermate anche dal lavoro svolto sul campo dal centrocampista. E allora è avvenuto un nuovo confronto con lo staff medico, che è stato molto attento nell'ascoltare le considerazioni di Modric, verificando che tutto fosse a posto. Se la protezione è decisamente adeguata, cosa cambia tra oggi e la prossima settimana? Evidentemente nulla, visto che i medici rossoneri e chi ha operato il croato hanno convenuto che le condizioni per il suo ritorno ci fossero tutte. Modric ci aveva sperato, quasi irrazionalmente, già dopo l'operazione: ora la mascherina protettiva ha convinto davvero tutti ed ecco che Luka sarà disponibile per Genoa-Milan di domani.

di Pietro Mazzara.