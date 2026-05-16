Vocalelli: "Leao 9 è come prendere Kvara o Yildiz e metterli a fare la prima punta: puoi sperare in un contributo maggiore, ma non li fai sentire a loro agio"

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Alessandro Vocalelli, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sui due attacchi di Milan e Genoa.

Alessandro Vocalelli, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sui due attacchi di MIlan e Genoa: "E così il Milan si giocherà tutto, o quasi, in casa del Genoa. Una Champions che vale almeno sessanta milioni, con il solito problema legato al suo attacco. Già, perché dopo aver preso Gimenez - finito ai margini anche per infortunio - aver puntato in estate su Nkunku ed essersi quasi disperatamente aggrappato a Fullkug, il club rossonero si è trovato a gestire una situazione a dir poco imbarazzante. Con Allegri che si è guardato intorno e le ha provate tutte: fino a Leao centravanti, esperimento tutt’altro che riuscito. Per la scarsa partecipazione emotiva e tecnica dell’interessato e - questo va detto - anche per la mancanza di affinità tra le qualità del giocatore e i compiti che è stato chiamato a svolgere. Come prendere Kvara o Yildiz e metterli a fare la prima punta: puoi anche sperare in un contributo maggiore, ma di sicuro non è il modo per gratificarli e farli sentire a loro agio".

L'ATTACCANTE DEL GENOA ERA DEL MILAN

Lorenzo Colombo, attaccante che a fine stagione verrà riscattato dal Genoa (sono scattate tutte le condizioni per l'obbligo di riscatto), ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha raccontato perchè quando era nelle giovanili del Milan veniva paragonato a Batistuta: "Avevo i capelli lunghissimi, ancora più di oggi e senza la fascetta in testa. Inoltre, calciavo forte per essere piccolino, ed è nato il paragone.

Ma il mio vero modello è Ibrahimovic. L'ho avuto come compagno di squadra al Milan, è stato qualcosa difficile da raccontare. Averlo al fianco ogni giorno ti insegna qualcosa che non puoi spiegare a parole: lì ho compreso il campione che è stato. E qui entriamo nel discorso mentale di ottenere qualcosa in più: ci riesci grazie a giocatori come lui, oltre che al lavoro che in quegli anni fece Pioli".