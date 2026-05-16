Orlando: “Il Milan non ha la forza di reagire, mi stupirei se vedessi un Milan diverso dalle ultime partite”

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Massimo Orlando ha analizzato le ultime due giornate delle tre squadre impegnate nella lotta Champions League e ha dichiarato di vedere il Milan nella situazione peggiore rispetto alle competitor.

Massimo Orlando, intervenuto a TMW Radio, ha analizzato la corsa Champions delle tre squadre ancora in corsa (Milan, Juve e Roma) e ha individuato quale delle tre rischia di più di rimanere fuori dalle prime quattro. Queste le sue parole.

"Due partitacce per la Juve. Perché la Fiorentina si è salvata, è vero che in queste situazioni tendi a mollare un po', però i tifosi non vogliono. La Juve vincerà perché ha più motivazioni, ma a Firenze sono giorni che i tifosi dicono guai ad uscire con una figuraccia. Mi aspetto una Fiorentina che ci metterà tutto per dare fastidio alla Juve. Ma se la Juve fa la Juve, vincerà. E il derby poi...fossi la Juve vorrei tutto tranne che un derby alla fine. Sarei stupito se vedessi un Milan a Genova diverso da quello delle ultime 6-7 partite. Non ha la forza di reagire questo Milan. Poi per i tifosi mi auguro di sbagliarmi, però da chi puoi aspettarti una reazione di carattere? Manca anche Leao...vedo un Milan che farà anche fatica a tirare in porta".