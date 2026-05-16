DJ Ringo amaro: “Non vado allo stadio da 3 anni, mi viene l’orticaria a vedere questi faccendieri con il Milan in mano”
MilanNews.it
DJ Ringo ha parlato dell’attuale società rossonera, in particolare di Giorgio Furlani e del fatto che da parecchio tempo non va più allo stadio a vedere il Milan.
Nel canale YouTube del collega Andrea Longoni, Milan Hello, il famoso DJ nonché gran tifoso rossonero Ringo è stato ospite e protagonista di un'intervista. Di seguito un estratto delle sue parole.
"Senti, noi siam caduti a padella braccia da Fassone e Mirabelli a Furlani. Uno spettacolo, guarda. Cioè, purtroppo questi faccendieri si ritrovano avere il Milan in mano perché sono lì messi da un fondo e comandano loro. Cosa accetti? lo che devo accettare? Cosa devo fare? Non vado allo stadio a 3 anni per colpa loro, non ce la faccio. Mi viene l'orticaria. Sto protestando, mi sembra che ho criticato fino adesso, ho polemizzato con educazione, dire invidiosetto non mi sembra una parolaccia".
Pubblicità
News
5 gol in 5 partite contro il Milan. Laurienté, bestia nera dei rossoneri, rinnova col Sassuolo fino al 2029
MN - Ordine: "Al Milan si comportano come se si trattasse di una normale azienda o di una società finanziaria. Invece il calcio ha altre necessità"
Le più lette
3 PROBABILE FORMAZIONE - Verso Genoa-Milan: Modric recupera ma gioca Jashari. Nkunku-Gimenez davanti
4 MN - Ordine: "Quando Maldini va via, non va mica via perché arriva quinto, ma perché aveva mandato una mail alla società"
12/05 Giovanni Malagò ufficializza la candidatura alla presidenza Figc con il sostegno di Lega Serie B e associazioni sportive
Primo Piano
Luca SerafiniIncontro con Maldini. Ratti, scarafaggi e clandestini sulla barca tra mozzi e ammutinati. Prima con i coltellini, poi con il piccone: distrutte storia, appartenenza, passione, ambizione
Franco Ordine Unità, unità: svegliarsi prima no? Gelo di Ibra e assenza di Moncada. Il Tar oggi vale, con Bologna-Milan no
ESCLUSIVA MN - Bonfanti: "Milan, dirigenza divisa e gioco di Allegri noioso. Gila? Senza Champions..."
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com