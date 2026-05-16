DJ Ringo amaro: “Non vado allo stadio da 3 anni, mi viene l’orticaria a vedere questi faccendieri con il Milan in mano”

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DJ Ringo ha parlato dell’attuale società rossonera, in particolare di Giorgio Furlani e del fatto che da parecchio tempo non va più allo stadio a vedere il Milan.

Nel canale YouTube del collega Andrea Longoni, Milan Hello, il famoso DJ nonché gran tifoso rossonero Ringo è stato ospite e protagonista di un'intervista. Di seguito un estratto delle sue parole.

"Senti, noi siam caduti a padella braccia da Fassone e Mirabelli a Furlani. Uno spettacolo, guarda. Cioè, purtroppo questi faccendieri si ritrovano avere il Milan in mano perché sono lì messi da un fondo e comandano loro. Cosa accetti? lo che devo accettare? Cosa devo fare? Non vado allo stadio a 3 anni per colpa loro, non ce la faccio. Mi viene l'orticaria. Sto protestando, mi sembra che ho criticato fino adesso, ho polemizzato con educazione, dire invidiosetto non mi sembra una parolaccia".