Bonanni: "Ho forti dubbi sul Milan e non sono convinto di Allegri"

vedi letture

Il Milan sta vivendo un momento molto complicato: Massimo Bonanni, su TMW Radio, ha analizzato così il momento dei rossoneri

La situazione del Milan resta carica di pressione e interrogativi. I rossoneri arrivano al finale di stagione dopo mesi vissuti tra alti e bassi, senza mai trovare quella continuità necessaria per consolidare le proprie ambizioni. Le difficoltà emerse nelle ultime settimane hanno aumentato il malcontento attorno alla squadra, alimentando dubbi sul presente e sul futuro del progetto.

Non è soltanto il campo a preoccupare l’ambiente milanista. Anche le vicende societarie e le decisioni che dovranno essere prese in vista della prossima stagione stanno contribuendo a creare un clima instabile. L qualificazione alla prossima Champions League è fondamentale per la programmazione futura.

Le ultime due sfide del campionato avranno quindi un peso enorme sul destino del club. Massimiliano Allegri sa bene quanto sia importante chiudere la stagione con risultati positivi, sia per ridare entusiasmo all’ambiente sia per porre basi più solide in vista del prossimo anno.

Massimo Bonanni, su TMW Radio, ha parlato così del momento dei rossoneri: "Ho forti dubbi sul Milan, è una situazione particolare. Non sono convinto di questa squadra, non sono convinto di questo allenatore. Il Milan è quella messa peggio lì davanti. La Juve ha iniziato un percorso di crescita, anche la Juve, l'Inter e Napoli sappiamo dove sono, credo che il Milan debba fare grosse valutazioni a fine anno. Bisogna capire cosa vuole veramente il Milan".