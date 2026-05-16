probabile formazione Verso Genoa-Milan: Modric recupera ma gioca Jashari. Nkunku-Gimenez davanti

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Domani si torna in campo, domani c'è Genoa-Milan: di seguito la probabile formazione rossonera per la trasferta ligure.

Dopo la sconfitta di settimana scorsa contro l'Atalanta il Milan ha finito i bonus a disposizione. Non si può più sbagliare, soprattutto se si vuole centrale l'obiettivo (minimo) di questa stagione: il ritorno in Champions League. Per farlo la formazione di Massimiliano Allegri deve ritrovare fiducia, compattezza e certezze, a partire da domani contro il Genoa, già salvo ma con una motivazione comunque forte, chiudere al meglio la stagione di fronte al proprio pubblico.

PROBABILE FORMAZIONE

16 Maignan

23 Tomori 46 Gabbia 31 Pavlovic

24 Athekame 19 Fofana 30 Jashari 12 Rabiot 33 Bartesaghi

7 Gimenez 18 Nkunku

A disposizione: 1 Terracciano, 57 Pittarella, 23 Tomori, 27 Odogu, 4 Ricci, 14 Modric, 8 Loftus-Cheek, 11 Pulisic, 9 Fullkrug, 25 Balentien.

Allenatore: Massimiliano Allegri

Indisponibili: Ricci (in forse)

Diffidati: Athekame, Fofana, Modric

Squalificati: Leao, Saelemaekers, Estupinan

In questi giorni di ritiro Allegri ha lavorato tanto con i suoi ragazzi, soprattutto sotto l'aspetto mentale, fondamentale se non addirittura decisivo in queste ultime due curve della stagione. In difesa torna Tomori dopo la squalifica. A centrocampo il tecnico livornese opta per un cambio rispetto alla sfida contro l'Atalanta, ma è obbligato: al posto di Ricci, per lui una distorsione alla caviglia, c'è Jashari. Clamoroso recupero di Luka Modric, campione infinito, che va in panchina. Oggi si è allenato in gruppo con la mascherina, è a disposizione. Completano il centrocampo Fofana e Rabiot. Sugli esterni Athekame e Bartesaghi sono scelte obbligate, mentre in attacco spazio alla coppa Gimenez e Nkunku.

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Sozza

Assistenti: Lo Cicero-Cecconi

IV Ufficiale: Marchetti

VAR: Mazzoleni

AVAR: Paganessi