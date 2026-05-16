Verso Genoa-Milan, per Sky spazio a Jashari. Modric in panchina, in attacco Nkunku e Gimenez

vedi letture

Il Milan è in partenza in questi istanti da Malpensa, direzione Genova: domani alle 12 la sfida contro i rossoblu allenati da Daniele De Rossi. Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di Estupinan, Saelemaekers e Leao, tutti e tre squalificati. Racconta Peppe Di Stefano, in diretta su Sky Sport 24, che al posto dell'infortunato Ricci dovrebbe giocare Jashari. In conferenza il tecnico rossonero ha raccontato di come il centrocampista ex Torino abbia sofferto una distorsione alla caviglia e la sua presenza è in forse. Recupera Luka Modric che, a meno di clamorose sorprese, andrà in panchina.

In difesa torna Tomori dopo la squalifica, a centrocampo c'è Fofana con Rabiot. Sugli esterni scelte obbligate con Athekame e Bartesaghi, mentre in attacco spazio a Nkunku e Gimenez.

VERSO GENOA-MILAN, LA PROBABILE FORMAZIONE

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Nkunku.