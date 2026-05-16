Lewandowski saluta il Barcellona ufficialmente: il suo messaggio

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Il commovente messaggio di addio di Robert Lewandowski al Barcellona: il polacco lascerà i blaugrana dopo 4 stagioni

Era nell'aria ormai da settimane, se non da mesi, oggi è anche ufficiale: Robert Lewandowski lascerà il Barcellona al termine di questa stagione. Il fuoriclasse polacco, 38 anni il prossimo agosto, ha comunicato con un video e un messaggio emozionante tramite i propri canali social che non rinnoverà il contratto con i blaugrana e che proseguirà la sua carriera altrove. Il club catalano ha provato fino all'ultimo a trattenere il giocatore con una proposta di rinnovo al ribasso rispetto al compenso attuale ma il centravanti ha deciso di fare i conti con una nuova esperienza, verosimilmente l'ultima della sua incredibile carriera. Sul giocatore, che sarà disponibile a parametro zero, c'è stato l'interesse del Milan e della Juventus così come di altri club europei, della MLS e dell'Arabia Saudita.

Il messaggio d'addio di Robert Lewandowski su Instagram: "Dopo quattro anni pieni di sfide e duro lavoro, è il momento di andare avanti. Me ne vado con la sensazione che la missione sia completata. 4 stagioni, 3 campionati. Non dimenticherò mai l'amore che ho ricevuto dai tifosi dai miei primi giorni. La Catalogna è il mio posto sulla terra. Grazie a tutti coloro che ho incontrato lungo il percorso di questi bellissimi quattro anni. Il Barça è tornato dove merita. Viva il Barça. Viva la Catalunya"