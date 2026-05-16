Letizia attacca Cardinale: "Falsità e basta. Spendere vuol dire mettere di tasca propria, non rimettere dentro i soldi che guadagni"

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Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube commentando duramente l'intervista di Cardinale.

Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sulle parole di Gerry Cardinale: “Cardinale dice che ha speso più di tutti? Falsità e basta. Spendere vuol dire mettere di tasca propria, non rimettere dentro i soldi che guadagni. Ci mancherebbe pure che pretendeva pure di guadagnarci ogni anno dal Milan. Se io vendo tutto e ricompro tutto ogni anno, non ho speso nulla, ho solo movimentato soldi e fatto un po’ di caos, ma spendere significa un’altra cosa. Quella frase sul ‘Potremmo prendere i migliori al Mondo’ suona come una beffa: il Milan merita esattamente quello, modelli alternativi non sono adatti al nostro blasone, che li applichi al Tolosa”.

LE PAROLE DI CARDINALE

"Capisco la loro delusione perché la provo anch’io. La nostra squadra sta attraversando un momento difficile. Tutti coloro che tengono a questo club dovrebbero cercare di aiutare la squadra a rialzarsi invece che abbatterla. Non biasimo i tifosi per essere arrabbiati. Anch’io lo sono. La critica è legittima. Ma c’è troppo rumore. Qui il calcio è profondamente emotivo e legato alla comunità in un modo che gli americani non possono comprendere. Ho sempre cercato di non essere lo stereotipo dell’americano che arriva pensando che tutto ciò che funziona negli Usa possa essere trasferito qui. Tutti hanno un ruolo: proprietà, management, giocatori, staff tecnico, media, tifosi. Tutti dovrebbero contribuire a migliorare il calcio italiano e aiutarlo a evolversi. Quando falliamo, la vivo personalmente. Ecco perché nessuno dovrebbe mai mettere in dubbio la mia voglia di vincere".