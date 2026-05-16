MN - Ordine: "Lite Ibra-Allegri? Io non avevo visto in vita mia una società che si accaniva contro sé stessa nel periodo più delicato e decisivo della stagione"

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In esclusiva ai microfoni di MilanNews.it, Franco Ordine ha commentato il delicato momento che sta attraversando il Milan, dentro e fuori dal campo.

Franco Ordine, giornalista, ha rilasciato una intervista a MilanNews.it sui temi più delicati del mondo Milan. Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Che ne pensi di questa lite Ibrahimovic-Allegri?

"Quello che ha fatto nascere il caso è l'intervento di Moggi che dice che Allegri ed Ibrahimovic non si parlano più. Da lì sia la Colombo che io abbiamo messo insieme i pezzi del puzzle e l'abbiamo tirato fuori. Questa è una cosa che però, e va riconosciuta ad Allegri, non ha fatto trapelare niente di tutto questo. Che effetto mi fa? Io non avevo visto in vita mia una società che si accaniva contro sé stessa nel periodo più delicato e decisivo della stagione in cui c'è in ballo un traguardo da 60/70 milioni".

LE PAROLE DI CARDINALE

I tifosi però stanno contestando la squadra e la dirigenza. Come la vive?

“Non biasimo i tifosi per essere arrabbiati, sono arrabbiato anch’io. Sono appassionati quanto me. Ma proviamo a sostenere i nostri ragazzi, invece di buttarli giù. Io provo un senso di responsabilità enorme, quando non siamo all’altezza e vedo la reazione dei tifosi la prendo molto sul personale, sono sconvolto. Mi entra sottopelle e sento un enorme obbligo di sistemare le cose con un’urgenza che nessuno dovrebbe mettere in discussione. Mi sveglio ogni mattina con il desiderio di vincere e con un profondo senso di delusione e frustrazione quando non ci riusciamo”.