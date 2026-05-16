MN - Ordine: "Quando Maldini va via, non va mica via perché arriva quinto, ma perché aveva mandato una mail alla società"

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In esclusiva ai microfoni di MilanNews.it, Franco Ordine ha commentato il delicato momento che sta attraversando il Milan, dentro e fuori dal campo.

Franco Ordine, giornalista, ha rilasciato una intervista a MilanNews.it sui temi più delicati del mondo Milan. Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Come mai Furlani sembra intoccabile?

"Non è la sensazione. Questi sono, ripeto, meccanismi che funzionano nelle società finanziarie. Non rispondono a meccanismi calcistici. Quando Maldini va via, non va mica via perché arriva quinto, ma perché aveva mandato una mail alla società, al proprietario, dicendo: "Se vogliamo costruire bene qui dobbiamo fare tre grandi acquisti", e ciò voleva dire sottoporre la società a un investimento sostanzioni che un format economico-finanziario che il Milan da quando è entrato RedBird non ha mai portato avanti. Il format attuale è compra-vendi: vendi a 70 e ne compri tre da 20 che poi rivendi a 70".

LE PAROLE DI CARDINALE

C’è una cosa che vuole smentire subito?

“Per esempio che mi interessa solo il denaro e non vincere. È assurdo. Se guarda alla mia vita e alla mia carriera, io ho sempre vinto. E quindi, questa idea che io farei una cosa senza l’obiettivo di essere i numeri uno e di vincere con continuità (e sottolineo con continuità, concetto che sfugge sempre) è ridicola. Ma appunto devono essere i risultati a parlare e quando le prestazioni non raggiungono il loro potenziale come adesso, sono decisamente agitato. Io non alleno, non segno gol, non difendo, ma posso fare la mia parte: la mia parte è fornire le risorse finanziarie perché possiamo continuare a schierare una squadra vincente, non solo in Serie A, ma, si spera, anche in Europa. Questo è il mio lavoro, e sono piuttosto bravo a farlo”.