MN - Ordine: "Quando Maldini va via, non va mica via perché arriva quinto, ma perché aveva mandato una mail alla società"
Franco Ordine, giornalista, ha rilasciato una intervista a MilanNews.it sui temi più delicati del mondo Milan. Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.
Come mai Furlani sembra intoccabile?
"Non è la sensazione. Questi sono, ripeto, meccanismi che funzionano nelle società finanziarie. Non rispondono a meccanismi calcistici. Quando Maldini va via, non va mica via perché arriva quinto, ma perché aveva mandato una mail alla società, al proprietario, dicendo: "Se vogliamo costruire bene qui dobbiamo fare tre grandi acquisti", e ciò voleva dire sottoporre la società a un investimento sostanzioni che un format economico-finanziario che il Milan da quando è entrato RedBird non ha mai portato avanti. Il format attuale è compra-vendi: vendi a 70 e ne compri tre da 20 che poi rivendi a 70".
LE PAROLE DI CARDINALE
C’è una cosa che vuole smentire subito?
“Per esempio che mi interessa solo il denaro e non vincere. È assurdo. Se guarda alla mia vita e alla mia carriera, io ho sempre vinto. E quindi, questa idea che io farei una cosa senza l’obiettivo di essere i numeri uno e di vincere con continuità (e sottolineo con continuità, concetto che sfugge sempre) è ridicola. Ma appunto devono essere i risultati a parlare e quando le prestazioni non raggiungono il loro potenziale come adesso, sono decisamente agitato. Io non alleno, non segno gol, non difendo, ma posso fare la mia parte: la mia parte è fornire le risorse finanziarie perché possiamo continuare a schierare una squadra vincente, non solo in Serie A, ma, si spera, anche in Europa. Questo è il mio lavoro, e sono piuttosto bravo a farlo”.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan