Il Belgio annuncia i convocati per i Mondiali: ci sono i due rossoneri

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Il Mondiale 2026 in Nord America, a cui non parteciperà l'Italia, si avvicina. In questi giorni le prime squadre stanno diramando la lista ufficiale dei convocati. Tra queste anche il Belgio che, qualche giorno fa, aveva reso pubblica una lista di pre-convocati e venerdì ha comunicato la rosa ufficiale che partirà alla volta di Canada, Stati Uniti e Messico agli ordini del tecnico Rudi Garcia. L'ex allenatore di Serie A ha chiamato 26 giocatori, due dei quali sono milanisti.

Sono infatti stati chiamati sia Koni De Winter che Alexis Saelemaekers, praticamente sempre presenti nelle convocazioni nel corso della stagione. Il Belgio esordirà il 15 giugno contro l'Egitto, sfiderà l'Iran sei giorni dopo e chiuderà il suo girone il 27 giugno contro la Nuova Zelanda. Di seguito tutti i convocati di Rudi Garcia.

PORTIERI: Thibaut Courtois (Real Madrid), Sam Lammens (Manchester United), Mike Penders (Strasburgo)

DIFENSORI: Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Sporting Club), Maxime De Cuyper (Brighton Hove & Albion), Koni De Winter (Milan), Brandon Mechele (Club Brugge), Thomas Meunier (Lille), Nathan Ngoy (Lille), Joaquin Seys (Club Brugge), Arthur Theate (Eintracht Francoforte)

CENTROCAMPISTI: Kevin De Bruyne (Napoli), Amadou Onana (Aston Villa), Nicolas Raskin (Rangers), Youri Tielemans (Aston Villa), Hans Vanaken (Club Brugge), Axel Witsel (Girona)

ATTACCANTI: Charles De Ketelaere (Atalanta), Jeremy Doku (Manchester City), Matias Fernandez-Pardo (Lille), Romelu Lukaku (Napoli), Dodi Lukebakio (Benfica), Diego Moreira (Strasburgo), Alexis Saelemaekers (Milan), Leandro Trossard (Arsenal)