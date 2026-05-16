Senza Champions un fallimento? Allegri: "Al Milan devi arrivare al massimo del risultato"

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Massimiliano Allegri nella conferenza di vigilia di Milan-Genoa ha commentato le parole di Gerry Cardinale che ha parlato di fallimento senza la Champions

Nel corso della conferenza stampa di Massimiliano Allegri, tecnico rossonero, alla vigilia di Genoa-Milan, penultima giornata del campionato di Serie A Enilive che si giocherà domani alle ore 12, è stato inevitabile parlare delle dichiarazioni del proprietario rossonero Gerry Cardinale. Tra i vari temi toccati dal manager di RedBird anche quello della qualificazione in Champions League, centrale in questo momento dal punto di vista sportivo: lo statunitense ha dichiarato che senza il posto nell'Europa che conta la stagione sarebbe un fallimento. È stato chiesto un commento ad Allegri su queste parole.

Cardinale ha detto che senza Champions è fallimento:

"È normale che quando sei al Milan devi avere l'ambizione di arrivare al massimo del risultato. Dico sempre che in un campionato il risultato che ottieni è quello che meriti. Poi puoi analizzare le problematiche, gli errori fatti durante l'anno. In questo momento qui bisogna essere concentrati sulla partita di domani".