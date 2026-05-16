Senza Champions un fallimento? Allegri: "Al Milan devi arrivare al massimo del risultato"
Nel corso della conferenza stampa di Massimiliano Allegri, tecnico rossonero, alla vigilia di Genoa-Milan, penultima giornata del campionato di Serie A Enilive che si giocherà domani alle ore 12, è stato inevitabile parlare delle dichiarazioni del proprietario rossonero Gerry Cardinale. Tra i vari temi toccati dal manager di RedBird anche quello della qualificazione in Champions League, centrale in questo momento dal punto di vista sportivo: lo statunitense ha dichiarato che senza il posto nell'Europa che conta la stagione sarebbe un fallimento. È stato chiesto un commento ad Allegri su queste parole.
Cardinale ha detto che senza Champions è fallimento:
"È normale che quando sei al Milan devi avere l'ambizione di arrivare al massimo del risultato. Dico sempre che in un campionato il risultato che ottieni è quello che meriti. Poi puoi analizzare le problematiche, gli errori fatti durante l'anno. In questo momento qui bisogna essere concentrati sulla partita di domani".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan