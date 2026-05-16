Indizi di formazione, Allegri: "Uno tra Nkunku e Pulisic gioca"
Si è parlato poco di campo nell'ultima settimana in relazione al Milan eppure il giudice insindacabile di quello che sarà il prossimo futuro rossonero sarà proprio il rettangolo verde. I rossoneri si giocano la qualificazione in Champions League in queste due ultime giornate e la speranza è che possano produrre delle prestazioni di gran lunga superiori a quelle imbarazzanti mostrate nell'ultimo mese e mezzo. Massimiliano Allegri in conferenza stampa ha dato alcuni indizi di formazione, specialmente per quanto riguarda la fase offensiva.
Su Nkunku:
"Domani uno tra Nkunku e Pulisic gioca. Domani giochiamo alle 12, temperatura alta, ci sarà bisogno soprattutto dei cambi. Pulisic, Nkunku, Loftus, Fullkrug, sono calciatori che a partita in corso possono fare la differenza".
Domani gioca Fullkrug?
"Fullkrug sta bene, così come sta bene Gimenez. Dovrò valutare domani".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan