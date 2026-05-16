Allegri: "Il Milan viene sempre prima di tutto: noi siamo tutti di passaggio"

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Allegri è tornato a spingere, anche quest'oggi in conferenza stampa, sul tema del club rossonero che sta al di sopra di tutto e tutti

Si è parlato molto di ambizioni e di prospettive nella conferenza stampa di vigilia di Massimiliano Allegri, in vista della gara di domani alle ore 12 contro il Genoa in Liguria. Si è parlato molto ma il tecnico rossonero non si è mai scomposto sul futuro suo o di altre anime interne alla società, cercando sempre di ridurre tutto al campo e alla prestazione che sarà necessaria domani da parte dei calciatori. Di seguito un paio di estratti su queste tematiche del tecnico milanista.

Ma chi lavora al Milan vuole davvero il bene del Milan?

"Il Milan viene sempre prima di tutto. Ripeto. Il Club rimane sopra di tutto e tutti. Quelli che passano, tutti siamo di passaggio, devono lavorare per cercare di lasciare qualcosa di importante, sempre nell'interesse del Club".

Allegri sente di aver fatto sempre il bene del Milan?

"Un conto sono gli errori, li fanno tutti e io sono il primo. Un contro è la serietà che mettiamo a disposizione del club. Sono due cose completamente diverse".